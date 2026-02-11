Inter-Juve, rientra Dumfries? Le ultime

Dopo tre mesi di stop, è tornato ad allenarsi con l'Inter Denzel Dumfries. Le ultime in vista della gara contro la Juve

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Denzel Dumfries ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo dopo tre mesi di stop: un segnale chiaro, che lo avvicina sensibilmente al rientro ufficiale. Per l’Inter e per Cristian Chivu è una notizia pesante, soprattutto in vista del derby d’Italia contro la Juve.

Nonostante le buone risposte di Luis Henrique e il rientro di Darmian, l’olandese resta uno titolare dei titolari inamovibili. uno che sposta gli equilibri. Molto probabilmente, a meno di clamorosi colpi di scena, l’olandese non scenderà in campo contro i bianconeri.