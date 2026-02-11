Inter-Juve, rientra Dumfries? Le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Denzel Dumfries ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo dopo tre mesi di stop: un segnale chiaro, che lo avvicina sensibilmente al rientro ufficiale. Per l’Inter e per Cristian Chivu è una notizia pesante, soprattutto in vista del derby d’Italia contro la Juve.
Nonostante le buone risposte di Luis Henrique e il rientro di Darmian, l’olandese resta uno titolare dei titolari inamovibili. uno che sposta gli equilibri. Molto probabilmente, a meno di clamorosi colpi di scena, l’olandese non scenderà in campo contro i bianconeri.