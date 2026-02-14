Inter-Juve, Ranocchia: “Spero sia una bella partita. Vedo favorita…”

In un’intervista rilasciata a Tuttosport Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter, ha parlato -fra i vari argomenti- anche del Derby d’Italia di questa sera tra i nerazzurri di Chivu e la Juventus di Spalletti. Di seguito alcuni passaggi dell’intervista:
Ranocchia, cosa si aspetta da Inter-Juve?
«Spero sia una bella partita, che sia spot per la Serie A, ma vedo l’Inter favorita: sta benissimo e arriva nelle migliori condizioni».
Ha avuto Spalletti: si aspettava un impatto così alla Juve?
«Non sono sorpreso, perché conosco bene il valore del mister. Sta facendo un bel lavoro, considerato anche che è arrivato in corso d’opera e in una situazione non facile, in più non ha avuto molti rinforzi dal mercato. Spalletti ha risollevato la Juve da una situazione complicata: lotta per la vetta, fa pure un bel gioco».
Qual è il segreto?
«Lui è bravo nel lavoro sul campo, lo definirei un maestro di calcio. Sa trasmettere le sue idee, parlando sempre in maniera schietta e diretta».
Tema difesa: quella nerazzurra è la più forte della A?
«Direi di sì. Bastoni ormai è uno dei migliori centrali al mondo e Akanji è una garanzia. Senza dimenticare Acerbi: ha la mia età, ma continua a sfoderare ottime prestazioni».
Cosa pensa di Muharemovic?
«Sta facendo cose importanti a Sassuolo e sembra pronto a fare il salto in una big. Può essere un ragazzo da Inter».
Dall’altra parte c’è Bremer.
«Davvero forte e completo: solido in marcatura, con una struttura importante e di grande carisma nel guidare la difesa. Lui e Bastoni i migliori centrali in A».