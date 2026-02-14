Inter-Juve, Ranocchia: “Spero sia una bella partita. Vedo favorita…”

Le dichiarazioni dell'ex difensore dell'Inter in un'intervista rilasciata a Tuttosport: il suo parere sul Derby d'Italia di questa sera

In un’intervista rilasciata a Tuttosport Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter, ha parlato -fra i vari argomenti- anche del Derby d’Italia di questa sera tra i nerazzurri di Chivu e la Juventus di Spalletti. Di seguito alcuni passaggi dell’intervista:

Ranocchia, cosa si aspetta da Inter-Juve?

«Spero sia una bella partita, che sia spot per la Serie A, ma vedo l’Inter favorita: sta benissimo e arriva nelle migliori condizioni».

Ha avuto Spalletti: si aspettava un impatto così alla Juve?

«Non sono sorpreso, perché conosco bene il valore del mister. Sta facendo un bel lavoro, considerato anche che è arrivato in corso d’opera e in una situazione non facile, in più non ha avuto molti rinforzi dal mercato. Spalletti ha risollevato la Juve da una situazione complicata: lotta per la vetta, fa pure un bel gioco».

Qual è il segreto?

«Lui è bravo nel lavoro sul campo, lo definirei un maestro di calcio. Sa trasmettere le sue idee, parlando sempre in maniera schietta e diretta».

Tema difesa: quella nerazzurra è la più forte della A?

«Direi di sì. Bastoni ormai è uno dei migliori centrali al mondo e Akanji è una garanzia. Senza dimenticare Acerbi: ha la mia età, ma continua a sfoderare ottime prestazioni».

Cosa pensa di Muharemovic?

«Sta facendo cose importanti a Sassuolo e sembra pronto a fare il salto in una big. Può essere un ragazzo da Inter».

Dall’altra parte c’è Bremer.

«Davvero forte e completo: solido in marcatura, con una struttura importante e di grande carisma nel guidare la difesa. Lui e Bastoni i migliori centrali in A».