Inter-Juve, le pagelle di Di Livio: McKennie motore perpetuo. SOS Vlahovic

Per il resto tante buone uscite e un gol su cui non avrebbe potuto fare niente di più.

Difende con sicurezza ma non riesce a lasciare il segno, peccato per il giallo.

Calhanoglu e Locatelli: stesso ruolo, due prestazioni opposte. Il giocatore della Juve non riesce a dettare i tempi di giochi ma aiuta molto in fase difensiva.

In quel ruolo del campo servirebbe però qualcosa in più. Chiedere all'Inter e al turco.

Giudicare la partita del francese non è semplice: tante buone giocate, ma non riesce quasi mai a trovare lo spiraglio decisivo.

Con le sue accelerazioni la Juve riparte spesso in contropiede, ma la precisione nella trequarti avversaria non è delle migliori.

O meglio, lo aveva anche trovato ma uno stop completamente sbagliato gli ha impedito di andare al tiro. Uno come lui in una situazione del genere non può sbagliare.

Yidlzi

Partita sottotono per il talentino turco che in una serata per cuori forti non riesce a fare la differenza.