Inter-Juve, Mudingayi: “Gara molto sentita e importante. Dico…”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista di Lazio e Inter: il suo pensiero riguardo al Derby d'Italia del prossimo sabato

Gaby Mudingayi, ex centrocampista -fra le altre- di Lazio e Inter in un’intervista rilasciata a News.superscommesse.it ha parlato, fra i vari argomenti, anche della gara tra Inter e Juventus, in programma il prossimo sabato alle ore 20:45. Di seguito il suo pensiero su questa gara:

“Sia per l’Inter che per la Juventus si tratta di una gara molto sentita e importante, perché entrambe giocano per obiettivi molto delicati; l’Inter troverà un avversario agguerrito, ma avrà il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico. Una vittoria della squadra di Chivu potrebbe essere determinante per arrivare a tenersi più stretto questo scudetto. Sono fiducioso, dico 2-1 per l’Inter”.