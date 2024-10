Inter-Juve, la moviola di Calvarese: “Partita difficile, bene Guida”

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Guida in Inter-Juve

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Guida in Inter-Juve: “Dopo le molte polemiche strumentali dovute al rigore in Atletico-Lille, Marco Guida risponde con una buona prestazione in una gara difficile. Infatti la sua direzione del derby d’Italia è senza sbavature dal punto di vista tecnico. Partiamo dal primo rigore: Thuram è più rapido e prende il pallone anticipando Danilo, che invece gli colpisce la gamba, penalty netto. Così come è incontestabile anche il secondo rigore: Dumfries si trova davanti (e parte in posizione regolare), sta per impossessarsi del pallone; Kalulu gli dà un calcione all’altezza della coscia. C’è poi un tocco di braccio evidente dello stesso Dumfries, ma è successivo al fallo e quindi non influisce (il gioco è fermo)”.