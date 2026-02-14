Inter-Juve, le parole di Locatelli in conferenza stampa

Le parole di Manuel Locatelli rilasciate ieri in conferenza stampa e riportate dal club bianconero sul proprio sito ufficiale

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, è intervenuto ieri in conferenza stampa per parlare della gara contro l’Inter. Queste le sue parole riportate dal club bianconero:

“UNA SETTIMANA DI LAVORO PRIMA DELLA SFIDA CONTRO L’INTER

«È stata una settimana che ci è servita sicuramente tanto per recuperare energie fisiche e mentali, ci siamo preparati al meglio per la grande sfida di domani. Siamo carichi e non vediamo l’ora di giocare. Sappiamo tutti l’importanza del Derby d’Italia. Sappiamo la forza dell’Inter, una grande squadra, matura, con un grande allenatore. È una squadra composta da calciatori che giocano insieme da tanto tempo. A noi in alcune partite è mancata un po’ di maturità e i punti di distacco sono figli di questo aspetto. Noi, però, siamo consapevoli del nostro valore, delle nostre qualità. Servirà grande personalità per affrontarli. Dimarco? Fede è un ragazzo a cui voglio bene, come agli altri ragazzi dell’Inter con cui ho condiviso la Nazionale. Sono contento per lui, per quello che sta facendo perchè l’anno scorso è stato tanto criticato e quest’anno ha risposto alle critiche con grandi prestazioni sul campo. Domani spero possa essere meno in forma rispetto al solito (ride)».

MISTER SPALLETTI

«Il Mister mi ha dato tanta fiducia e questo aspetto sicuramente conta. A livello di squadra, penso che siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare con dedizione come accaduto fino a questo momento. Siamo contenti di averlo, di ciò che ci dice.

LOCATELLI: FOCUS SU DI SÈ E SUI COMPAGNI

Sulle critiche ho sempre cercato di essere equilibrato. So che le persone si aspettano tanto da me. Io mi sento bene e, come ho detto, devo ringraziare Mister Spalletti per la fiducia che mi ha dato. Io ho sempre cercato di dare il meglio di me, non è mai mancato il cuore. Non so se questa sia la mia migliore stagione, si vedrà, mancano ancora troppi mesi alla fine. Essere il capitano della Juventus è uno dei sogni più grandi della mia vita e anche una responsabilità. Un capitano deve dare l’esempio in tutto, è un qualcosa di quotidiano che cerco di fare con tutto l’amore che ho per questa maglia

Il gol? Dovrei cercare di arrivare un po’ di volte in più alla conclusione, è uno step in più da fare. Io, però, dico sempre che alla fine non è importante chi segna, ma vincere.

Boga? Abbiamo vissuto tre anni importanti insieme al Sassuolo. Eravamo molto giovani, ora siamo cresciuti, siamo maturati e penso che con le sue qualità possa darci una grande mano. Sono molto felice che sia qui.