Galatasaray-Juve, le parole di McKennie in conferenza stampa

Alla vigilia del match di Champions League contro il Galatasaray, il centrocampista della Juve ha parlato in conferenza stampa

Il centrocampista della Juve Weston McKennie è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Galatasaray. Di seguito le sue parole: “Gara fondamentale. Vogliamo vincere tutte le partite che giochiamo perchè siamo la Juventus. Squadra, società e giocatori hanno questo come unico obiettivo.

Schierato centravanti? Io sono sempre disponibile per la squadra e per il mister: se dice che gioco punta lo seguo, farei anche il portiere per la mia squadra e per il mio essere. Rinnovo? Una cosa tra me, la società ed il mio agente. Io mi concentro sul campo, il mio agente pensa a questo.

Ci pensiamo dopo. Siamo qua per giocare una partita domani ed è la cosa più importante ora. Speriamo di rimanere ma è tutto da vedere. Situazione dopo l’Inter? Un po’ difficile dopo che succede una cosa del genere. Ora siamo qua e dobbiamo focalizzarci su domani perché se ti guardi indietro perdi il focus. Siamo qua per vincere e per dare il nostro massimo.

Ho giocato qua tanti anni fa: conosco atmosfera, tifosi, campo e partita. Abbiamo Kenan con noi, speriamo non venga fischiato troppo domani. Prima volta contro di loro? Non penso che questa sia una pressione per noi. Sarà un nuovo tipo di esperienza per il nostro gruppo.

Sono un giocatore che prova a mettere confusione anche con la formazione. Tutti si interrogano su dove giocherò, io seguo cosa mi dice il mister. Capisco sia difficile prevedere per gli altri. Il Galatasaray? Ha tanti giocatori ottimi. Un nome? Penso a Sané.”