Inter-Juve, le formazioni ufficiali del match

In vista dell'imminente fischio d'inizio di Inter-Juve, di seguito le formazioni ufficiali di Luciano Spalletti e Cristian Chivu

Il derby d’Italia chiude il sabato di Serie A: a San Siro si sfidano Inter e Juve. Chivu recupera Barella e Calhanoglu, ma schiera dall’inizio solo il primo, mentre Sucic viene preferito a Mkhitaryan. In avanti con Lautaro c’è Thuram. Non convocato invece il fratello Khephren, al suo posto Spalletti sceglie Miretti. Conceiçao e Yildiz ai lati di David. Di seguito le ufficiali.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martínez, Marcus Thuram. All. Cristian Chivu

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, L.Kelly, Cambiaso; Locatelli, Miretti; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Luciano Spalletti