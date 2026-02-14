In vista dell’imminente fischio d’inizio del derby d’Italia, Inter-Juve, le parole ai microfoni di Sky di Lloyd Kelly: “Stiamo bene. Ognuno di noi deve fare il suo lavoro sul campo. C’è una grande atmosfera, un bellissimo stadio, siamo concentrati su quello che dobbiamo fare in campo. Sappiamo cosa dobbiamo fare per provare a fermare il gioco degli attaccanti dell’Inter.”
Inter-Juve, Kelly a Sky: “Sappiamo come fermare gli avversari”
Stefania Palminteri – 14 Febbraio, 20:30
In vista dell'imminente fischio d'inizio del derby d'Italia, Inter-Juve, le parole ai microfoni di Sky di Lloyd Kelly