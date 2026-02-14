Inter-Juve, Kelly a Dazn: “Conosciamo l’importanza. Mi piacerebbe…”

In vista dell'imminente fischio d'inizio del derby d'Italia, Inter-Juve, le parole ai microfoni di Dazn di Lloyd Kelly

In vista dell’imminente fischio d’inizio del derby d’Italia, Inter-Juve, le parole ai microfoni di Dazn di Lloyd Kelly: “Tutti conosciamo l’importanza di questa partita. Dobbiamo giocare bene dall’inizio per uscire da qui con dei punti. Entrambe le squadre sono migliorate dalla gara d’andata. È stato bello segnare, mi piacerebbe rifarlo ma sono un difensore e devo pensare a difendere e fare il meglio.”