Inter-Juve, Inzaghi: “Avremmo meritato di segnare 6-7 gol”

Intervistato ai microfoni di DAZN, nel post match della partita di Serie A contro la Juventus, ha parlato l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. Di seguito le sue risposte alle domande poste dallo studio.

Sulla partita:

“Ci sono una serie di fattori. La determinazione deve essere maggiore, però da allenatore devo dire che avremmo meritato di fare 6-7 gol a una squadra che ne aveva preso uno. Bisogna essere razionali: quattro tiri alla Juventus puoi concederli ma non puoi prendere quattro gol. In fase di possesso abbiamo fatto una buona partita. Il neo è stato quello di non fare il quinto gol per chiudere la partita. Poi dopo il 4-3 la squadra si è innervosita; il calcio è così. Sarà una grande lezione che dobbiamo portarci a casa”.

Cosa manca all’Inter?

“Un po’ di determinazione in più. Abbiamo concesso troppi gol. Giusto subire le critiche perché non si è vinto ma abbiamo creato tante occasioni nitide contro una squadra che aveva preso solo un gol su calcio di rigore. L’azione del 4-3 con un po’ di determinazione in più si poteva evitare. Non dobbiamo mai uscire su quella palla. Purtroppo ha rimesso in gioco la Juventus. Fino a quel momento non c’erano state avvisaglie”.

Come gestirai questa situazione?

“I ragazzi lavorano bene nonostante quello che abbiamo fatto la scorsa stagione. Pareggiare una partita così è brutto. Per come l’abbiamo giocata i ragazzi avrebbero meritato altro, ma ci servirà come lezione. Gli spettatori neutri si saranno divertiti, io meno… ma ripartiamo dalle occasioni create. Tutti quanti bisogna cercare di difendere meglio. Non puoi prendere quattro gol e sicuramente questo sarà motivo di analisi”.