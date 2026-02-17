Inter-Juve, il Giudice Sportivo: “Kalulu scorretto nei confronti di Bastoni”

Pierre Kalulu, difensore della Juve, è stato squalificato per l'espulsione contro l'Inter: le motivazioni del giudice sportivo

Come era noto già da sabato sera, Pierre Kalulu salterà la prossima partita di campionato, ovvero Juve–Como. programma sabato alle ore 15. La squalifica era scontata ma fanno discutere, e non poco, le motivazioni con le quali il giudice sportivo ha spiegato la sanzione.

Come viene scritto nel comunicato, il centrale ex Milan è stato squalificato per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario.” Così il giudice ha motivato i due gialli presi dal francese nel corso del primo tempo di Inter-Juventus, il primo su Barella decisamente esagerato, il secondo su Bastoni completamente inventato.