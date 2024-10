Inter-Juve, Felipe Melo: “Per me vinceranno i nerazzurri”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il doppio ex Felipe Melo ha parlato del derby d’Italia in programma tra Inter e Juve: “I nerazzurri sono i più forti del campionato, ma la Juve di Motta è grande. Thiago ha fatto un lavoro enorme lo scorso anno a Bologna. È un derby e tutto può succedere,

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il doppio ex Felipe Melo ha parlato del derby d’Italia in programma tra Inter e Juve: “I nerazzurri sono i più forti del campionato, ma la Juve di Motta è grande. Thiago ha fatto un lavoro enorme lo scorso anno a Bologna. È un derby e tutto può succedere, ma da interista penso vinceremo anche grazie al fattore campo. La Juve ha bisogno di più tempo, ma se vince… vola”.

Juve, le parole di Felipe Melo

Su Douglas Luiz ha poi aggiunto: “Sotto la guida del mio amico Unai Emery ha fatto benissimo, ma la Serie A è diversa rispetto alla Premier League: l’Italia di Mancini grazie alla tattica ha vinto un Europeo. In Inghilterra Douglas aveva più spazio, quando capirà meglio il calcio italiano diventerà una gioia per la Juve“. Sulle polemiche con Chiellini: “È un grandissimo professionista, io ero arrivato alla Juve giovane e spesso ci litigavo. Ha parlato di me nel suo libro, ma ho 4 figli: cosa mi metto a litigare? Chiariremo, però non è mio amico“. Chiosa finale con un rimpianto: “Sarei potuto restare alla Fiorentina. Io amo Firenze, l’unica bimba che ho è nata lì. Ma alla Juve mi ci spedirono. Avessi avuto l’esperienza di oggi mi sarei imposto”.