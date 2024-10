Chiellini: “Rappresenterò la Juve nel mondo, voglio diventare affidabile”

Intervistato da Marcello Ascani su Tech Week Giorgio Chiellini ha spiegato quale sarà il suo ruolo come dirigente della Juve

Intervistato da Marcello Ascani su Tech Week Giorgio Chiellini ha spiegato quale sarà il suo ruolo come dirigente della Juve: “È come il primo giorno di liceo. Ho fatto le elementari e le medie nello stesso edificio. La stessa scuola, ma al liceo era diverso. Conoscevo quasi tutti ma la prospettiva era diversa. Il primo giorno è stato strano ma è stimolante creare il mio ruolo dirigenziale, non come calciatore. Nel lato aziendale. Rappresenterò la Juventus nelle istituzioni internazionali. Ho iniziato con tanti incontri come se fosse un tirocinio in diverse aree per capire come funziona la Juventus, non solo in campo. C’è un muro tra le strutture della squadra e la sede. Un muro, ma con una una grande differenza dietro. Sto facendo molti incontri, sto imparando, scoprendo e presto andrò ai primi incontri in Italia e poi ad Atene. Mi piace questa parte c’è molto lavoro e ringrazio mia moglie per occuparsi della famiglia in questo periodo“.

Juve, le parole di Chiellini

Sull’obiettivo di questa sua esperienza ha poi aggiunto: “L’obiettivo è di diventare affidabile, dare un contributo anche fuori dal campo nel ruolo dirigenziale. Non ho fretta, devo imparare devo studiare ancora. Ho sempre imparato e migliorato e voglio continuare così su questa strada”.