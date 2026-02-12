Inter-Juve, deciso l’arbitro del match? Oggi l’ufficialità

Manca solo l’ufficialità, ma si sa quasi certamente chi dirigerà il derby d’Italia. Federico La Penna, arbitro della sezione di Roma1, guiderà Inter-Juve, big match di campionato di sabato sera alle 20:45 che si giocherà a San Siro. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la decisione sarebbe stata già presa dal designatore arbitrale Rocchi.
Per La Penna, uno dei migliori arbitri per rendimento nell’ultimo periodo, si tratterà del primo Inter-Juve in carriera: un attestato di stima importante da parte del designatore per il fischietto romano.