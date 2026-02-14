Inter-Juve, i convocati di Spalletti: la decisione su Thuram

La Juventus sul proprio sito ufficiale ha reso noto l’elenco dei convocati scelto da mister Spalletti per la gara di questa sera contro l’Inter. In particolare, è possibile sottolineare l’assenza di Khéphren Thuram dall’elenco dei convocati. Di seguito la nota del club bianconero:
“Trasferta milanese per la Juventus che sfiderà nella serata di oggi, 14 febbraio 2026, l’Inter.
Il match tra nerazzurri e bianconeri sarà valido per il venticinquesimo turno di campionato e andrà in scena alle ore 20:45.
Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.
INTER-JUVENTUS, I CONVOCATI
1 Perin
2 Holm
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal”.