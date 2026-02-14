JuveNews.eu
Inter-Juve, i convocati di Spalletti: la decisione su Thuram

Lorenzo Focolari – 14 Febbraio, 11:58

L'elenco dei convocati scelto da mister Spalletti per la gara contro l'Inter di stasera e reso noto dalla Juventus

La Juventus sul proprio sito ufficiale ha reso noto l’elenco dei convocati scelto da mister Spalletti per la gara di questa sera contro l’Inter. In particolare, è possibile sottolineare l’assenza di Khéphren Thuram dall’elenco dei convocati. Di seguito la nota del club bianconero:

Trasferta milanese per la Juventus che sfiderà nella serata di oggi, 14 febbraio 2026, l’Inter.

Il match tra nerazzurri e bianconeri sarà valido per il venticinquesimo turno di campionato e andrà in scena alle ore 20:45.

Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.

INTER-JUVENTUS, I CONVOCATI

1 Perin

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal”.