Inter-Juve, Comolli a Sky: “Molto difficile accettare ingiustizie come queste”

Al termine di Inter–Juventus, Damien Comolli ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole:
“È stato imbarazzante vedere questo. È stato visto in tutto il mondo. È una somma di errori che ci sono stati nel corso di questa stagione. Se abbiamo parlato con La Penna? È molto difficile accettare ingiustizie come queste. Se abbiamo parlato con la squadra? Ai giocatori ho soltanto detto che hanno fatto bene, c’è grande frustrazione da parte dell’allenatore dei giocatori e sicuramente anche dei tifosi e sottoscrivo quello che ha detto Chiellini parlare di calcio dopo questa partita non ha molto senso”.