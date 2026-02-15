Inter-Juve, Comolli a Sky: “Molto difficile accettare ingiustizie come queste”

Le parole di Damien Comolli pronunciate ai microfoni di Sky al termine della gara disputata dalla Juventus contro l'Inter

Al termine di Inter–Juventus, Damien Comolli ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole:

“È stato imbarazzante vedere questo. È stato visto in tutto il mondo. È una somma di errori che ci sono stati nel corso di questa stagione. Se abbiamo parlato con La Penna? È molto difficile accettare ingiustizie come queste. Se abbiamo parlato con la squadra? Ai giocatori ho soltanto detto che hanno fatto bene, c’è grande frustrazione da parte dell’allenatore dei giocatori e sicuramente anche dei tifosi e sottoscrivo quello che ha detto Chiellini parlare di calcio dopo questa partita non ha molto senso”.