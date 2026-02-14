Inter-Juve, Comolli a Dazn: “È stata una vera ingiustizia”

Le parole di Damien Comolli pronunciate ai microfoni di Dazn al termine della gara disputata dalla Juventus contro l'Inter

Al termine della gara fra Inter e Juventus Damien Comolli è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Stato d’animo dopo la partita di stasera? Penso che la Juventus abbia perso tre punti, ma il calcio italiano ha perso molto di più dei tre punti che la Juventus non ha oggi in classifica. È stata una vera ingiustizia quello che abbiamo visto stasera in campo. Che messaggio mandiamo come Juventus? Il primo messaggio è, ovviamente, ai nostri tifosi: ci dispiace perché oggi non abbiamo potuto giocare e batterci alla pari contro l’Inter a causa di questo errore arbitrale. Il secondo messaggio è che tutta la Juventus è unita: a partire dal proprietario, quindi dalla famiglia Elkann, a tutti i manager, all’allenatore e ai giocatori. Noi non lasceremo andare, non molleremo”.