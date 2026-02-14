Inter-Juve, Chiellini a Dazn: “Espulsione Kalulu? È inaccettabile. Con La Penna…”

Le parole rilasciate da Giorgio Chiellini ai microfoni di Dazn al termine della partita persa dalla Juventus contro l'Inter

È da poco finito il match tra Inter e Juventus: i nerazzurri di Chivu si impongono per 3-2 contro i bianconeri di Luciano Spalletti. Al termine della gara Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“Espulsione Kalulu? Non ce ne siamo resi conto solo noi, quello che è successo stasera è inaccettabile e facciamo fatica a parlare di calcio, è quello per cui siamo qui noi due e non Luciano, perché siamo uniti la proprietà, la dirigenza, l’allenatore, i giocatori e penso anche tutti i tifosi per dire che quello che è successo oggi è inaccettabile. Questo è lo spettacolo che dovrebbe offrire il calcio italiano, la partita più importante rovinata comunque in modo davvero frettoloso e inadeguato da una decisione del genere. È l’ennesima di una serie che ovviamente non coinvolge solo noi, ma ogni settimana siamo qui a parlare. C’è un protocollo che non va bene, perché è inaccettabile che ad oggi questo errore non si possa cambiare a livello di regolamento, ma erano in quattro in campo che dovevano trovare il modo di non fare una cosa del genere. È un sistema che non funziona, è palese. Abbiamo cercato di essere propositivi e più attivi dall’inizio di stagione per cercare di cambiarlo. Siamo arrivati a un punto di non ritorno e credo che questo sia palese, visto e detto da tutti.

Se c’è stato un dibattito a fine primo tempo con La Penna? Non c’è stato nessun dibattito, però credo che possiate capire tutti voi che una decisione del genere è inaccettabile e si sono resi conto tutti e probabilmente anche loro. Non capisco come non abbiano fatto a cambiare questa decisione, non capisco come poi si possa andare avanti. Diventa poi difficile parlare di tutto il resto, della Juve che gioca bene o male, il tiro, non il tiro. Poi c’è stato neanche un confronto perché in quel momento erano mortificati e senza parole. Commento sulla partita della Juventus? La direzione è quella giusta, lo diciamo da tempo, ma diventa difficile poi parlare di calcio e magari lo proverà a fare da domani il mister, perché fra 72 ore saremo di nuovo in campo e c’è del buono, c’è del buono fino al novantesimo, al gol e a tanto altro. Poi dopo ti guardi indietro e come fai a parlare di una partita, come fai a parlare dei tre punti lasciati lì dopo tutto quello che poi succede da inizio anno su tutti. Quindi in questo momento siamo venuti noi perché di calcio oggi c’è davvero poco da parlare e poi magari da domani giustamente l’allenatore farà il suo lavoro e preparerà la partita di martedì contro il Galatasaray”.