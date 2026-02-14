Inter-Juve, Chiellini a Sky: “Loro i più forti. Su Koopmeiners…”

In vista dell'imminente fischio d'inizio del derby d'Italia, Inter-Juve, le parole ai microfoni di Sky di Giorgio Chiellini

In vista dell’imminente fischio d’inizio del derby d’Italia, Inter-Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky di Giorgio Chiellini. Di seguito le sue parole: “Sperare che i nerazzurri perdano punti? Sono d’accordo, bisogna tenere il campionato aperto e speriamo di dare una mano, così anche le altre squadre sono contente.

L’Inter però è la squadra più forte della Serie A ormai da tanti anni e va dato merito alla società che ha costruito una squadra forte. Non sorprende che siano lì. Sarà una partita difficile, ma anche bella da giocare, alla fine è quello che spero di vedere oggi.

A parte quello che sarà il risultato, una conferma delle prestazioni che abbiamo avuto negli ultimi mesi, cercando magari di limitare gli errori che stiamo pagando a caro prezzo, cercando di recuperarli con una prestazione importante anche qua a San Siro contro la formazione più forte del campionato fino ad oggi, sarebbe una conferma importante.

Più o meno abbiamo giocato sempre con questi giocatori, poi Conceiçao non è stato sempre disponibile, però la partita la andiamo a giocare con quelle che sono le nostre caratteristiche, è chiaro che dobbiamo puntare sul gioco, sul possesso palla, non possiamo metterla sulla fisicità con i loro difensori soprattutto, perchè hanno qualcosa in più da quel punto di vista.

Cercheremo invece di portarli in zone a loro scomode e in situazioni dove magari riescono ad essere meno efficaci. È chiaro che giocando a lanci lunghi con Conceiçao, Yildiz e David, contro Akanji, Bisseck e Bastoni, non ne prendiamo uno. Koop ha fatto un’ottima partita contro la Lazio, lo merita.

Poi è stato sfortunato sul gol perché poi a parte il fuorigioco era riuscito anche a fare gol e a volte può anche servirgli a lui per fare un salto di qualità. Però sta bene, si sta allenando bene, deve ancora sicuramente riuscire a fare quello che ci aveva fatto vedere all’Atalanta, ma siamo contenti dell’apporto che sta dando ed è tranquillo, non è che si lamenta o altro, è pronto e sicuramente sarà parte della partita nel secondo tempo.”