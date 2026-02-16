Inter-Juve, Capello al veleno: “Chivu ha giustificato. Sono deluso”

Fabio Capello, ex tecnico della Juve, ha parlato della simulazione di Alessandro Bastoni in occasione dell’espulsione di Pierre Kalulu e delle parole del tecnico dell’Inter Cristian Chivu. Di seguito le sue parole: “Del fattaccio di San Siro mi hanno colpito in particolare due cose principalmente.

In primis, che un giocatore come Bastoni, di livello mondiale e punto fermo della nostra Nazionale, non può e soprattutto non deve comportarsi così. È stato qualcosa di molto brutto per tutti coloro che amano il calcio vederlo ingannare l’arbitro con una palese simulazione, tra l’altro da ammonito e quindi rischiando a sua volta il secondo giallo.

La seconda è che conosco molto bene Chivu, che è stato mio calciatore alla Roma, ma le sue parole nel dopo gara mi hanno profondamente deluso. Il tecnico nerazzurro non è stato coerente con quanto aveva detto alla vigilia e alla fine ha dato l’impressione di giustificare ciò che è successo.

Più delle sue parole, però, contano le sue azioni. Chivu ha tolto Bastoni all’intervallo perché sapeva esattamente che avrebbe rischiato restando in campo, dopo il brutto gesto sul rosso a Kalulu. Mi sarei aspettato dichiarazioni di ben altro tono, soprattutto dopo una vittoria.”