Inter, Inzaghi perde i pezzi: senza Pavard contro la Juventus

In attesa della sfida di vertice contro la Juve prevista nelle prossime giornate, l'Inter perde per lungo tempo il difensore Benjamin Pavard

Le rispettive vittorie su Atalanta e Fiorentina accrescano l'attesa per l'incontro in programma nelle prossime giornate di Serie A tra Inter e Juventus. Il derby d'Italia, previsto per la tredicesima giornata di campionato, avrà di certo un grande assente tra le fila nerazzurre. Mister Inzaghi infatti perde per lungo tempo Benjamin Pavard. Il difensore si è infortunato al ginocchio in uno scontro di gara contro la formazione guidata dal tecnico Gasperini.