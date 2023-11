Inter, Inzaghi: “Ci prendiamo questo pari ma abbiamo fatto la partita”

Al termine della partita contro la Juve l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Sappiamo che non è semplicissimo segnare alla Juventus. Abbiamo fatto un grandissimo gol ma in occasione della rete bianconera avremmo potuto fare meglio. Abbiamo fatto la partita, anche se nel secondo tempo non abbiamo creato tantissimo. Ci prendiamo questo pari, ma avremmo dovuto vincere".