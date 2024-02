Inter, Ghisoni: “Record della Juve? Meglio un’altra finale di Champions”

Intervistato a Tmw Radio, Paolo Ghisoni ha parlato della possibilità dell'Inter di superare il record di punti in campionato a discapito di quello ottenuto dalla Juventus. Ecco le sue parole: "Spero di no sinceramente. Almeno vorrebbe dire che si concentrerà anche su altre competizioni. Conte per vincere il campionato e fare record di punti, fece riposare diversi titolari in quella semifinale di Europa League contro il Benfica, sprecando così una grande occasione".