Inter, Altobelli attacca Lukaku: “Ha trattato con la Juve, lo fischierò”

Non è stata un'estate semplice per Romelu Lukaku , che dopo aver detto addio all' Inter è stato a lungo accostato alla Juve senza però riuscire mai a concludere il trasferimento. Alla fine il belga è andato alla Roma , che questa sera affronterà proprio i nerazzurri. Si preannuncia una partita complessa.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Inter Altobelli ha detto: "Non mi aspettavo assolutamente l’addio. Sono rimasto molto deluso: ci sta che uno non si sente più a suo agio in un determinato contesto, che voglia provare nuove esperienze, che abbia bisogno di nuovi stimoli. Non mi ha deluso il fatto in sé, ma il come se n’è andato. E poi parlare di nascosto con la Juve e altre squadre mentre l’Inter provava in tutti i modi ad accontentare le tue richieste...".