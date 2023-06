Instagram e broadcast: così la Juventus annuncia il rinnovo di Rabiot

La Juventus sta programmando la prossima stagione, dopo aver concluso la scorsa annata al settimo posto, grazie alle penalizzazioni inflitte alla squadra. Un anno terribile quello passato dalla Vecchia Signora, sia per le vicende extra campo, che per quanto visto nel rettangolo di gioco, con la squadra di Massimiliano Allegrieliminata ai gironi di Champions League, in semifinale di Coppa Italia e di Europa League, e mai in corsa per il campionato.