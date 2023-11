Mercato Juve | Si insiste per Berardi: è lui il preferito per rinforzare la rosa

L'attaccante neroverde, nonostante le alte richieste del Sassuolo, rimane il candidato principale per il mercato di gennaio

La Juventus continua a non mollare Domenico Berardi . Nelle prime gara di campionato la formazione di Allegri ha dimostrato di essere cresciuta in attacco. Nonostante questo ai bianconeri continua a mancare una calciatore capace di creare con qualità la superiorità numerica e imbucare gli inserimenti dei compagni.

Per tale motivo durante il mercato di gennaio, ormai vicino, il nome dell’attaccante esterno del Sassuolo potrebbe tornare d’attualità. Molto però dipenderà dalle richieste del Sassuolo, il club neroverde nella scorsa sessione di calciomercato aveva chiesto 30 milioni di euro per cedere il classe 1994.

Una cifra importante, che la Juve non aveva in cassa. A gennaio la richiesta potrebbe scendere ma tanto dipenderà anche dalla posizione in classifica della squadra di Dionisi. la Juve nel mentre potrebbe fare cassa con la cessione di Iling (20 milioni la richiesta dei bianconeri) su cui c'è il Tottenham e investire la cifra nel 10 neroverde.