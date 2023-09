Inno a Berardi: l’idea non tramonta. Carnevali: “Non si può escludere nulla”

Quattro come le reti segnate sinora con la maglia del Sassuolo dopo appena quattro giornate in cui è tornato protagonista. Il suo nome è Domenico Berardi. Un cecchino: due gol pesantissimo a due big, tra cui -nemmeno a farlo apposta- la Juventus. "E a gennaio chissà..." suggerisce l'edizione odierna di Tuttosport. Già perché l'idea di portarlo in bianconero non è tramontata del tutto e Giuntoli ci riproverà dopo il 'flirt' estivo. Un'idea che si ripropone dopo aver visto il 2-1 rifilato proprio alla Vecchia Signora e la rete spettacolare contro l'Inter di Simone Inzaghi.