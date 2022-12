L’inchiesta Prisma prosegue, la Juve si difende: mossa a sorpresa di Elkann \ News

Le prossime settimane saranno fondamentali per il futuro societario della Juventus, travolta dall'inchiesta Prisma portata avanti dalla Procura di Torino. Dopo le dimissioni in toto del consiglio di amministrazione, Elkann non ha perso tempo. Nominando subito Maurizio Scanavino nuovo gd e Gianluca Ferrero nuovo presidente del club. Ora però i legali della Juve avranno un bel da fare, visti anche i nuovi sviluppi che continuano a spuntare. L'ultimo in ordine di tempo è la richiesta di Cristiano Ronaldo di circa 20 milioni che il campione portoghese dovrebbe (a suo dire) ancora prendere dalla Vecchia Signora. Intanto John Elkann ha pronta la prima mossa difensiva<<<