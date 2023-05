Juve, manovre stipendi: il giorno del patteggiamento | LIVE

Ma perchè la Juve ha deciso di patteggiare? L'idea della dirigenza bianconera e dei suoi legali è quello di evitare ripercussioni sulla prossima annata. Così facendo, infatti, qualunque tipo di penalità verrà inflitta in questa stagione ormai compromessa e il prossimo anno Allegri potrà ricostruire senza il timore di nuovi processi. Altro punto a favore è quello riguardante l'incognitaUEFA. Chiudendo subito il processo la speranza è che il massimo organo del calcio europeo non vada ad escludere la Juve dalle coppe. Se anche fosse, però, per regolamento se la UEFA dovesse agire ora dovrebbe escludere i bianconeri soltanto dalle coppe della prossima stagione. Ma visto che la Juve non andrà in Champions, le perdite della qualificazione alla ConferenceLeague (al massimo Europa League) sarebbero decisamente minori.

Ecco tutti gli aggiornamenti:

11.40 - Pubblicate le motivazioni della Corte Federale d'Appello della sentenza sul caso plusvalenze (che ha portato al -10 di settimana scorsa). Una quindicina di pagine che spiegano i motivi per cui la CFA ha respinto le richieste della società bianconera: "10 punti afflittivi, proporzionali e ragionevoli."

Nodo cruciale per il patteggiamento. Si legge: "Al fine di definire il quantum della sanzione da irrogare alla F.C. Juventus spa, occorre far riferimento, in un’ottica comparativa, al contributo causale di ciascuno, in ragione del ruolo rivestito nella vicenda in esame, ed alle sanzioni irrogate ai quattro Consiglieri operativi, tra cui il Presidente della società sportiva, Andrea Agnelli". In sostanza, la CFA motiva i 10 punti di penalità perché afflittivi ("sono le sanzioni, le quali si riflettono sul soggetto che ha agito incidendo su di un bene giuridico del tutto diverso da quello oggetto dell'obbligo"), proporzionali ("Il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato") e ragionevoli ("Facendo corretta applicazione dei suddetti principi, in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione, come detto deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta").

11.00 - Udienza iniziata in ritardo e Borsa in positivo - E' iniziata l'udienza, in presenza, presso il Tribunale federale. Nel frattempo la Borsa accoglie positivamente l'iniziativa della società bianconera di patteggiare. Nella giornata di oggi si potrebbe concludere il secondo filone d'inchiesta. I titoli della Juve guadagnano il 4,05% a 0,303 euro.

10.30 - Udienza in presenza - I legali della Juve sono entrati nella sede del Tribunale federale nazionale in via Campania a Roma