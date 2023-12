Impallomeni: “Juventus squadra pratica. Si esalta quando c’è agonismo”

Impallomeni ha espresso la sua opinione sulla Juventus vista in questa prima metà di stagione: una squadra che si esalterebbe a ritmi elevati

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della Juventus ammirata in questa prima metà di stagione. Ecco le sue parole: "Se dovessi dare un titolo a questa Juve sarebbe 'p ratica'. Anzi, usando termini da Palio di Siena, in carriera, ossia si esalta quando c'è l'agonismo, la sfida. Porta a casa partite combattute con grandi prestazioni. Vlahovic ha fatto un grande gol e forse sta capendo che si può essere determinanti anche nel finale di una partita".

Inoltre, sui rumors di calciomercato che accosterebbero l'ex bianconero Leonardo Bonucci alla Roma ha aggiunto: "E' avanti con l'età e non è amato dai tifosi della Roma. Sarebbe un problema. I tifosi non lo vogliono, rischi di spaccare il rapporto con la Curva. Se lo vuole Mourinho che fai? Ti complicheresti le cose. Bonucci dovrebbe scalare una montagna poi per conquistare i tifosi".