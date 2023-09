Impallomeni: “Juve-Lazio più indicativa del derby di Milano”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della prossima sfida della Juventus di campionato. Gli uomini di mister Max Allegri sfideranno la Lazio allenata da Maurizio Sarri . Per l'ex calciatore un match capace di dare molte indicazioni per il proseguo della stagione delle due squadre, anche più del derby di Milano.

Ecco le sue parole: "Il derby sappiamo che esce sempre fuori da ogni pronostico. La Juventus affronta una Lazio che ha sbancato il Maradona ed è un test importante per la Juve se può scollinare una zona importante e la Lazio per ritrovare brillantezza. Se uscisse fuori da Torino con un risultato positivo si rimetterebbe in corsa per qualcosa d'importante".