Impallomeni: “Il Milan sta facendo bene ma Inter e Juventus fanno meglio”

Impallomeni ha parlato del campionato del Milan: i rossoneri non starebbero sfigurando, ma quello di Juve e Inter gli metterebbe in ombra

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del cammino in campionato del Milan confrontato a quello di Inter e Juventus. Ecco le sue parole: "Credo che il Milan stia facendo quello che deve fare. Sta facendo un campionato da vertice ma Inter e Juve stanno facendo ancora di più. Non me la sento di criticare Pioli, che per me a fine anno non sarà più il tecnico rossonero e si punterà su Conte. Il Milan cerca il bello e un calcio sempre a 100 all'ora, deve capire i momenti delle partite e anche la sua vera forza".