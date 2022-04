Impallomeni su Dybala: “Non è un trascinatore, ma un grande calciatore”

Stefano Impallomeni, giornalista, ha analizzato la situazione del campionato italiano, con un riferimento sugli arbitri e su Dybala.

Stefano Impallomeni, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando di alcune squadre di Serie A e di Dybala. Ecco le sue parole sulla classe arbitrale: "Sono stati commessi errori clamorosi nei confronti di tutte le squadre. Abbiamo visto cosa è successo in Juve-Inter, ma anche in Milan-Spezia e non solo. Mi sembra di capire, senza invocare la malafede, che ci sia un ricambio generazionale, ci vorrà pazienza nel formarli e un po' più di autocritica. La cultura dell'errore migliora la qualità della vita, ma se perseveri c'è qualcosa che non va. Vedo arbitri impauriti, come anche Volpi in Roma-Salernitana, entrano in campo con ansia da prestazione. Credo ci sia un discorso formativo, sono andati in pensione fior di arbitri e pian piano si sta cercando di creare un blocco. Ma anche la categoria si deve interrogare sul fatto che in ballo ci sono tanti interessi. Vediamo errori colossali e a volte incomprensibili. E questo lascia interdetti."