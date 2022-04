Calciomercato Juventus, la rivoluzione continua: “Ecco la lista di Allegri!”

Sfumati obiettivi molto più importanti e prestigiosi come lo scudetto e la Champions League, la Juventus è chiamata ad un importante rush finale di stagione per rientrare almeno nelle prime quattro posizioni. La qualificazione alla prossima Champions è vitale, anche per operare al meglio durante il prossimo calciomercato.

Anche perché in estate la Juve vorrà dare continuità a quanto fatto a gennaio con i colpi Vlahovic e Zakaria. Per proseguire quindi nella sua rivoluzione generale. Un progetto importante e ambizioso, che nelle idee della società e di Allegri dovrà posizionare la Juve in prima fila per la lotta scudetto della prossima stagione.