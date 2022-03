Impallomeni: “Dybala è ritenuto il più forte da Allegri”

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato della sfida tra PSG e Real Madrid, del rinnovo di Dybala e della Serie A.

redazionejuvenews

Stefano Impallomeni, ex calciatore e ora giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, trattando il tema Dybala, la Serie A e la Champions. Ecco le sue parole sulla partita di ieri sera tra PSG e Real Madrid, che ha visto i parigini sconfitti e polemici dopo alcuni presunti errori arbitrali subiti nel match: "Non hanno digerito il ko. Per me era fallo su Donnarumma, ma detto questo Real e Benzema stellare. Che passaggio poi di Modric, che ha fatto una partita fantastica. Il Real ha giocato come se fosse in un campetto tra amici. Ho rivissuto emozioni che non provavo da tempo. La crisi di questo PSG è inspiegabile. Messi è un leader stanco, gli manca Barcellona e l'ambiente, non c'entra nulla con Parigi."

Sul rinnovo di Dybala, questione che viene procrastinata ormai da tempo e che sta diventando una vera grana: "La Juve si dovrà necessariamente rinforzare la prossima stagione. Mi chiedo: c'è uno più forte di Dybala, che possa dare assist, gol e qualità? Io credo di no. In questa situazione, con l'incontro slittato, non vorrei che in questo momento particolare della Juve, che deve andare a caccia della Champions, si facesse autogol. Allegri sta stirando la corda e non sai se può spezzarsi da un momento all'altro. Dybala, al netto di tutto, è ritenuto il più forte da Allegri, che lo stima."

Sulla Serie A e sull'Inter, in vista del prossimo turno di campionato, decisivo per la lotta Scudetto: "Il Milan se gioca con l'intensità vista a Napoli va bene. L'Inter ha l'impegno più difficile sulla carta, vedremo se recupererà Brozovic. Servono 3-4 colpi per reggere l'urto europeo. Inzaghi adatto da big europea? Devi trovare empatia col gruppo e giocatori con voglia di sacrificarsi. Non è detto che con le figurine tu vinca. Dipende da vari fattori."