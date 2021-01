Il super fisico di Cristiano Ronaldo

TORINO – La Juventus domani sera torna in campo ed è intenzionata a continuare la striscia di vittorie iniziata contro l’Udinese e proseguita contro il Milan. All’Allianz Stadium arriverà il Sassuolo, per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. I bianconeri, attualmente, sono al quarto posto con 30 punti, 7 in meno rispetto ai rossoneri capolisti; tuttavia, la Vecchia Signora deve ancora recuperare la partita con il Napoli. Quella di domani, dunque, sarà una sfida molto importante per la squadra di Andrea Pirlo, chiamata a proseguire nella sua rincorsa al primo posto. Non sarà affatto facile, però, dato che diversi giocatori saranno indisponibili a causa del coronavirus. Oltre ad Alex Sandro e Juan Cuadrado, alla lista dei positivi nella giornata di ieri si è aggiunto anche Matthijs de Ligt.

Le assenze saranno senza dubbio pesanti, ma il tecnico bianconero potrà contare su altri ottimi giocatori per conquistare i tre punti. Oltre ad un ritrovato Paulo Dybala e ad uno scatenato Federico Chiesa, infatti, Pirlo potrà affidarsi al solito Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato un po’ in ombra nel big match contro il Milan a San Siro, ma quasi mai è rimasto in disparte per due partite consecutive. Inoltre, nonostante anche lui abbia avuto il Covid, sembra aver raggiunto una condizione strepitosa e se ne sono accorti anche all’estero.

Infatti, sui social i britannici di One Sports hanno riportato una notizia incredibile sul super fisico di CR7. “Alle visite mediche di Cristiano Ronaldo alla Juventus, è stato affermato che ha il 7% di grasso corporeo e un’incredibile massa corporea del 50%, che è meglio della maggior parte dei ventenni” ha scritto su Twitter la piattaforma di notizie calcistiche. Una condizione strepitosa per un calciatore di quasi 36 anni, che fa invidia a tanti altri giocatori più giovani.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<