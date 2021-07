Juve, al via l’Allegri Bis

I bianconeri iniziano il ritiro in vista della prossima stagione

La Juventus ha iniziato oggi la stagione 2021/2022 . I bianconeri si sono ritrovati infatti questa mattina al J Medical per svolgere le visite mediche di rito prima dell'inizio del ritiro. Squadra a ranghi ridotti ovviamente, con la maggior parte dei calciatori che arriveranno dopo le vacanze, iniziate in ritardo per l'impegno nell'Europeo e nella Copa America. Questa mattina una piccola folla di tifosi ha accolto i bianconeri al polo medico vicino alla sede societaria, dove i giocatori hanno svolto le visite mediche di rito.

Frabotta, Pjaca, Pellegrini, Rugani, Dragusin, Arthur, De Sciglio, McKennie e Paulo Dybala. Questi i primi ad arrivare questa mattina, con la Joya acclamata a gran voce dai tifosi presenti all'esterno del centro medico. Dopo le visite mediche di questa mattina, nel pomeriggio la squadra si ritroverà sui campi della Continassa per la prima sgambata della stagione agli ordini di Massimiliano Allegri. Dopo due anni di assenza, il tecnico livornese ha accettato nuovamente la sfida con la Juventus, ed è tornato per riportare entusiasmo e vittorie: lo Scudetto vinto dall'Inter lo scorso anno brucia a Torino, con Agnelli che si è rivolto ad Allegri per tornare da subito sul tetto d'Italia e per cercare l'assalto alla Coppa dalle grandi orecchie, che ogni anno è ormai il grande obiettivo della stagione bianconera.