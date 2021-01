Il ds del Genoa tuona: “Pellegrini rimane qui, non tornerà alla Juve”

TORINO – La Juventus si prepara a tornare in campo questa sera contro il Milan, in un big match decisivo per la stagione 2020-2021. I bianconeri stanno affrontando una situazione molto delicata, dato che negli ultimi due giorni sono risultati positivi al coronavirus prima Alex Sandro, che ha presentato anche alcuni sintomi, e poi Juan Cuadrado, che invece è asintomatico. Per questo, nella speranza che non si aggiungano anche altri indisponibili nelle prossime ore, Andrea Pirlo affronterà la prima in classifica con gli uomini contati sugli esterni. Nonostante tutto, i bianconeri proveranno a portare a casa i tre punti, per rimettersi in carreggiata e rientrare nella lotta Scudetto.

Nel frattempo, però, la società si è anche già mossa sul mercato per correre ai ripari e rinforzare le fasce. Il Chief Football Officer Fabio Paratici sta valutando diversi profili e sembra intenzionato a mettere a segno un colpo low cost. Tra i vari giocatori individuati, nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di un calciatore di proprietà della Juve, ma in prestito in un altro club di Serie A: stiamo parlando di Luca Pellegrini, terzino sinistro classe 1999. La Vecchia Signora, infatti, potrebbe anticipare la fine del prestito al Genoa e riportare il giovane a Torino.

Tuttavia, il direttore sportivo dei Grifoni Francesco Marroccu è tuonato oggi per smentire questo possibile affare. Intervenuto ai microfoni di TeleNord, il dirigente rossoblù ha affermato: “Luca Pellegrini non ha ancora terminato la sua esperienza al Genoa: di conseguenza, rimarrà qui e non tornerà alla Juve. Al momento, infatti, non c’è nessuna trattativa in uscita per lui“. Una sentenza, quella del ds genoano, che sembra chiudere ogni discorso. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<