Calciomercato Juventus, novità pesanti da Sky: “Frenata improvvisa!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non è certo un segreto: il primissimo obiettivo di calciomercato della Juventus è il quarto attaccante. Una punta di ruolo serve eccome, soprattutto ora che Morata è fermo ai box per infortunio. Non si può aspettare troppo, c’è il rischio di perdere altri punti fondamentali per strada e la squadra di Pirlo non può più permetterselo. Fabio Paratici sta lavorando ormai da settimane su più tavoli alla ricerca del nome giusto. E di nomi, in effetti, ne sono stati accostati tantissimi alla Vecchia Signora negli ultimi tempi. In queste ore poi è spuntata anche una nuova e suggestiva idea, che in breve si è fatta subito concreta.

Occhio infatti a Fabio Quagliarella. L’attaccante 38enne della Sampdoria è rientrato prepotentemente nella cerchia dei profili che potrebbero far molto comodo alla Juventus. Esperienza, qualità e conoscenza dell’ambiente bianconero lo rendono un candidato importante e per il quale infatti Paratici sembrerebbe essersi effettivamente fatto avanti in maniera concreta. Ma anche questa trattativa potrebbe rivelarsi più complicata del previsto. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che ha spiegato l’attuale situazione legata al possibile affare Quagliarella.

“Il giocatore ha un contratto fino a giugno con la Sampdoria, ma ha una promessa da parte del club per prolungare di un altro anno. La Juventus, per un attaccante di una certa età, vorrebbe un contratto di sei mesi. Quindi la proposta bianconera per Quagliarella sarebbe un contratto fino a fine stagione. In più la Samp vorrebbe un milione di euro di indennizzo, non sarebbe un affare a costo zero. Per queste ragioni, parliamo di un’operazione difficile a meno che non cambino le condizioni sia della Sampdoria che del giocatore”. Una secca frenata dunque sul fronte Quagliarella. Ma, come sottolineato poco fa, sul taccuino di Paratici ci sono anche tantissimi altri giocatori per rinforzare l’attacco bianconero. Noi abbiamo individuato ben 12 nomi accostati alla Vecchia Signora. >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<