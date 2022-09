Iervolino: “Ho molto rispetto per la Juve, la squadra è fortissima”

Per la Juventus è stata una settimana complicata. Sabato scorso al Franchi, la squadra bianconera ha ottenuto un solo punto, pareggiando 1-1 contro la Fiorentina , con i gol di Milik e Kouamé . La squadra di Vincenzo Italiano però aveva creato di più, sbagliando anche un calcio di rigore, mentre gli uomini di Massimiliano Allegri avevano fornito una prestazione deludente. Martedì poi è stata la volta del debutto nel Gruppo H di Champions League. Al Parco dei Principi, la Juve è stata sconfitta per 2-1 dal Paris Saint-Germain . Nel primo tempo della sfida, i parigini hanno dominato, portandosi sul 2-0 con la doppietta di Mbappé . Nel secondo tempo invece i bianconeri hanno cambiato atteggiamento, portando maggiori pericoli verso la porta avversaria e trovando il gol con McKennie. Ma, dopo un pareggio e una sconfitta, ora l'obiettivo è tornare a vincere. Domenica sera all'Allianz Stadium arriverà la Salernitana di Davide Nicola .

In vista del match, Danilo Iervolino, presedente del club granata, è stato intervistato da Tuttosport. Questa la sua opinione sulla gara che attende la squadra campana a Torino: "Mi aspetto una gara difficile. Ho molto rispetto per la Juve, il calcio ha una memoria corta e molto fragile. Hanno vinto 9 degli ultimi 11 scudetti. Ripeto, nove! E’ un club incredibile, che dimostra tutti gli anni di saper realizzare imprese straordinarie e ha una squadra che ritengo non forte ma fortissima. Noi arriveremo con umiltà ma proveremo a fare la nostra partita. Non saremo più una squadra cuscinetto, dobbiamo cercare di fare punti dovunque".