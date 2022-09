Toselli: “Costretto a togliermi la maglia della Juve al Parco dei Principi”

Martedì sera la Juventus ha giocato la prima partita del Gruppo H di Champions League , perdendo 2-1 contro il Paris Saint-Germain . Ma oltre a quello che si è visto in campo, c'è stato anche altro. Alcuni tifosi bianconeri hanno vissuto una spiacevole disavventura al Parco dei Principi. Lo youtuber e tifoso juventino Luca Toselli ha raccontato a Tuttosport l'esperienza vissuta nella serata parigina: " Io e un amico, al Parco dei Principi . Aspettiamo che arrivi la squadra, siamo fuori dallo stadio. Le foto, qualche video. Poi ci avviamo all’ingresso M: abbiamo un accredito grazie a uno sponsor. Superiamo i controlli preliminari, i tornelli, passando in mezzo ai tifosi di casa. Loro con i loro vessilli e colori, noi anche. Io ho la maglia nera, con il 10 di Pogba .

Mi avvio verso le scale che portano alla tribuna ma... Esatto. Mi dicono che così, con la maglia della Juventus, non vado da nessuna parte. Sono le regole: in tribuna con una maglia che non sia del Paris Saint Germain al Parco dei Principi non si entra. E quindi gli addetti alla sicurezza ci portano al guardaroba e ci impongono di lasciare la maglia e cambiarci. Dobbiamo farlo lì nel piazzale perché “se andate in bagno poi magari la maglietta la nascondete sotto”. Anche lo zaino griffato con la J è bandito. Mi tocca vedere la partita tenendo in mano telefonino, ricarica e tutto quello che avevo nello zaino.