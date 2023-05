Ida Raiola sul caso Plusvalenze. ‘Manovra stipendi’: c’è una nuova data

Sulla "Manovra Stipendi" il procuratore federale Giuseppe Chiné non presenterà gli eventuali deferimenti entro domani come previsto, bensì entro il 27 maggio (cioè dopo la sentenza per le plusvalenze). Se la sentenza sarà consistente a quel punto ci sarà margine per accogliere -o quantomeno prendere in considerazione- proposte di patteggiamento da parte dei legali della Juventus. Se invece la pena non sarà 'pesante' allora Chiné potrebbe calcare la mano nuovamente con i deferimenti per questo secondo filone di indagine.