Ibrahimovic: “Gli Scudetti della Juventus sono 38. Eravamo i più forti”

Intervenuto al Festival di Trento, Zlatan Ibrahimovic è ritornato anche sul suo passato tra le fila della Juventus. In particolare, l'ex calciatore ha espresso la sua posizione sui due Scudetti scuciti dopo Calciopoli. Ecco le sue parole: "Sono 38 non 36. Perché abbiamo lottato tutti i giorni e in tutte le partite e abbiamo fatto tutto in campo. Chi era in quella squadra sa cosa ha fatto. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro in campo e abbiamo dimostrato di essere i più forti in Italia e abbiamo vinto. E per questo dico sempre 38".