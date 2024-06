Iachini: “La Juve è in ricostruzione, tutti i club passano questi momenti”

Beppe Iachini, allenatore, ha analizzato la situazione della Juventus, parlando anche del momento di ricostruzione dei bianconeri.

Beppe Iachini, allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole: “La Juventus dopo diversi anni è in una fase di ricostruzione. Nel calcio ci sono dei cicli. C’è stato quello della Juve, quello del Milan, dell’Inter e così via”.

Sul Napoli: “Sono simpatizzante di Luciano Spalletti. De Laurentiis in questi anni ha dimostrato competenza, nessuno pensava che andando via calciatori come Ruiz, Koulibaly e Insigne la squadra potesse essere in grado di ripartire da protagonista. Grazie al lavoro del tecnico e dello scouting il Presidente ha messo su una bella macchina. È passato un altro anno di guida tecnica e si vedono i frutti del lavoro. Il Napoli con entusiasmo e la spinta della città può giocarsela”.

Su Dybala e Belotti: “Bello, davvero. Sono due ragazzi ancora giovani che hanno grandi possibilità di crescita. Paulo prima dell’infortunio stava dimostrando di essere determinante. Tornerà. Per quanto riguarda Belotti, quando vai in una grande squadra devi ragionare in maniera diversa. Ci sono tante partite, più competizioni. Si gioca tutte le settimane. Sono tutti titolari, Mourinho li gestisce per avere sempre un reparto efficace. La Fiorentina? Al Presidente Commisso posso solo augurare il meglio, così come a Vincenzo Italiano che è stato un mio giocatore. La piazza merita classifiche migliori. Però quando hai tre partite a settimana, riuscire ad avere la stessa continuità di risultati non è facile. Ma la Fiorentina è un’ottima squadra. Risalirà”.