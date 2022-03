Vlahovic torna a Firenze: storia di un amore travagliato

La semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina sarà anche una sfida particolare per Vlahovic, passato dai viola ai bianconeri nel mercato di gennaio.

La semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina si avvicina. La sfida, in programma questa sera alle ore 21, sarà una partita sentitissima, sia per una rivalità che va avanti oramai da tempo sia per un nuovo protagonista che ha acuito il pomo della discordia: Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo, trasferitosi in bianconero nel mercato invernale per oltre 70 milioni, ha fatto infuriare i tifosi viola, che credevano di aver trovare nel classe 2000 il loro nuovo idolo. Eppure sino a qualche mese fa la storia tra l'ex Partizan Belgrado e la Fiorentina sembrava essere rose e fiori.

Infatti, la punta serba, arrivata a Firenze grazie a Pantaleo Corvino, che lo scoprì nel 2017, dopo un paio di stagioni di apprendistato, sembrava aver conquistato i cuori dei tifosi del club gigliato. Vlahovic, infatti, grazie alla fiducia di Prandelli prima e di Iachini poi, nella stagione 2020-21, sigla 21 gol, trascinando praticamente la Fiorentina alla salvezza. Nell'estate 2021 il serbo è al centro di tante voci di mercato, Atletico Madrid e Manchester City in primis, ma resta in Italia, con il rebus del contratto, in scadenza a giugno 2023. La stagione inizia bene, ma a ottobre il fulmine a ciel sereno, Commisso annuncia che Vlahovic ha deciso di non rinnovare: i tifosi si sentono traditi, ma lui, come se niente fosse, continua a segnare a raffica, cercando di dimenticare l'extra campo. Poi arriva gennaio, quindi il passaggio clamoroso alla Juve, il tradimento è servito, i tifosi della Fiorentina rivivono le emozioni provate con Baggio e Chiesa, un altro idolo passa ai rivali, l'amore si trasforma in odio.