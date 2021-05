I tifosi della Juve non ci stanno: bufera sulla Rai e #VergognaRaiSport in tendenza

I tifosi bianconeri contro la tv di stato per un fuori onda

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto ieri sera la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, conquistando il quattordicesimo trofeo nazionale della sua storia, più di qualunque altra squadra. I bianconeri hanno bissato il successo ottenuto a gennaio in Supercoppa contro il Napoli, mettendo in bacheca il secondo trofeo stagionale e acquisendo il diritto di disputare la Supercoppa del prossimo anno in programma contro l'Inter vincitrice dello Scudetto.

La partita di ieri ha visto una grande Juventus scendere in campo, con la squadra di Andrea Pirlo che ha tenuto il primo tempo con grande intelligenza, per poi uscire nella ripresa, con una grande prestazione che ha regalato la Coppa ai giocatori: di Kulusevski e di Federico Chiesa i due gol bianconeri, che hanno alzato a fine serata il trofeo. Ora i bianconeri sono attesi dall'ultima di campionato contro il Bologna, che dovranno vincere sperando poi in un passo falso del Napoli contro il Verona o del Milan contro l'Atalanta.

La partita di ieri sera è andata in onda sulla Rai, e la tv di stato è finita, al termine della partita nel mirino dei tifosi della Juventus, che hanno rimproverato mancanza di sportività e oggettività ai giornalisti di Rai Sport, protagonisti anche di un fuori onda che li ha fatti infuriare. Questo infatti il commento a microfoni spenti dei commentatori del canale, contrario a quanto affermato per tutta la serata a microfoni accesi e in diretta tv, riguardo il primo gol della Juventus e l'intervento di Cuadrado: "Quella è una scivolata, credo abbia sollevato qualche polemica ma non ha fatto fallo... io infatti ne parlavo con Massimiliano... c'era un pò di foga...".

I tifosi della Juventus si sono quindi scatenati sui social, mandando al primo posto tra le tendenze di Twitter l'hashtag #VergognaRaiSport.