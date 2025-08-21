I nuovi numeri di maglia di McKennie e Di Gregorio
I nuovi numeri di maglia di McKennie e Di Gregorio

Cristiano Passa
TORINO
21 Agosto, 15:09
I due giocatori sono stati protagonisti di un siparietto social, attraverso il quale hanno annunciato i loro nuovi numeri

La Juventus scenderà in campo domenica sera tra le mura amiche dell’Allianz Stadium nella partita contro il Parma, valevole per la prima giornata della nuova Serie A. I bianconeri stanno ultimando la loro preparazione alla Continassa in vista dell’esordio in campionato, con Igor Tudor che sta tenendo alta l’attenzione per fare il miglior esordio possibile.

Numeri nuovi

Intanto, in attesa degli ultimi rinforzi dal mercato, qualche cambiamento tra le mura della Continassa già è avvenuto: il portiere Michele Di Gregorio e il centrocampista Weston McKennie hanno infatti cambiato il loro numero di maglia rispetto alla scorsa stagione: il centrocampista texano ha lasciato la sua maglia numero 16 prendendo il numero 22, con Di Gregorio che ha optato per il numero 16 lasciato dall’americano, spogliandosi del precedente numero 29.

