I migliori 5 gol di Juventus-Parma

TORINO - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato i migliori 5 gol in vista di Juventus-Parma, prossima sfida del campionato di Serie A . Di seguito li riportiamo.

Nel 3-3 di due campionati fa, oltre ai 2 gol di CR7 c'è stato l'acuto di Rugani. Per il centrale bianconero è l'ultima delle 7 reti realizzate con la Juventus ed è una delle più belle. Con buona coordinazione Daniele chiude al volo un'azione tambureggiante, che vede coinvolti Spinazzola, Mandzukic e Ronaldo.

Impossibile non pensare che certi gol li possono immaginare e realizzare solo i numeri 10, a maggior ragione se sono argentini. Il coast to coast di Tevez nasce da un contrasto rabbioso nella propria metà campo: è la scintilla che scatena una fuga imprendibile, nella quale supera avversari come birilli. Il capolavoro si completa arrivati al limite dell'area, quando l'Apache ha la freddezza di resistere alla tentazione del tiro violento e sceglie di piazzare il pallone di giustezza nell'angolino.