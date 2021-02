I convocati per Napoli-Juve: c’è Bonucci, out Dybala, Ramsey ed Arthur

TORINO – Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato i convocati bianconeri per Napoli-Juventus di domani sera. Di seguito la nota del club bianconero: “I bianconeri sono in partenza per la Campania. Domani, con fischio d’inizio alle ore 18.00, la sfida allo Stadio “Diego Armando Maradona”. Questi i convocati per la partita contro il Napoli”.

In merito alla sfida di domani, ha parlato oggi in conferenza stampa il tecnico della Juve, Andrea Pirlo, che ha presentato la sfida: “Domani sarà una gara stile Supercoppa, una gara importante per tutte le due squadre. Napoli-Juve è importante per tutte e due, ci sarà tensione per i tre punti in palio. Noi veniamo da un buon momento, loro meno, ma la posta in palio si farà sentire. Arthur ha molto dolore, dovrà essere valutato ogni giorno. Paulo anche sta facendo il suo percorso anche se il doloro al ginocchio persiste e si valuterà giorno per giorno. Bonucci oggi si allena con noi, cosi come Ramsey, e vedremo se portarli a Napoli. Scudetto? Noi guardiamo a noi e pensiamo a vincere e fare più punti possibili. Non guardiamo chi ci sta dietro ma chi è davanti, quindi andremo a Napoli per vincere e cercare di conquistare i tre punti. Gattuso? Fa parte del nostro lavoro, può capitare di avere problemi. Pensiamo sempre a fare il massimo, le partite sono sempre importanti poi può capitare che per uno o per l’altro ci sono momenti difficili. Mi spiace della situazione di Rino ma penso ai miei problemi, e dovremo cercare di fare bene”.

Poi ancora: “Quello che è successo all’andata, è acqua passata. Pensiamo a domani che è molto più importante di quella che dobbiamo ancora giocare. Sono situazione che non ci distraggono, siamo concentrati e stiamo recuperando bene per domani che è l’unica cosa che abbiamo in testa. Dopo la sconfitta contro l’Inter la squadra ha alzato il livello in finale di Supercoppa e da lì è iniziato un cammino più convincente. Abbiamo sempre detto di aver bisogno di tempo per mettere a posto i giocatori e le nostre situazioni tattiche da migliorare sia in fase offensiva che difensiva. Poi i risultati ti fanno lavorare meglio”.